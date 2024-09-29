Миллион ливанцев вынужденно покинули свои дома из-за ударов Израиля

Последствия авиаудара израильской армии по Бейруту, обломки здания, где погиб лидер "Хезболлы" Хасан Насралла Фото: Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Примерно 1 млн ливанцев пришлось покинуть свои дома из-за израильских ударов, сообщил в воскресенье и.о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати.

"В последние несколько дней огромное число людей, это число оценивается в миллион, было вынуждено перебраться в другие места. Вероятно, речь идет о самой массовой операции по перемещению людей за всю историю Ливана", - приводит его слова агентство EFE.

По словам Микати, правительство распорядилось, чтобы управление таможен Ливана сняло пошлины на гуманитарную помощь, которая поступает в страну, чтобы она поступала сразу непосредственно в распоряжение ливанских властей.

С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".

27 сентября израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате этого удара погиб лидер движения Хасан Насралла и другие представители его руководства.