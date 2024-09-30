Израиль – "Хезболла": обстановка накаляется. Мнение эксперта

Cтарший научный сотрудник Института США и Канады Николай Бобкин о том, реальна ли наземная операция израильской армии в Ливане

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Судя по наблюдениям, армия Израиля готовится к наземной операции в Ливане против "Хезболлы". На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует со старшим научным сотрудником Института США и Канады Николаем Бобкиным.

Накануне возможной наземной операции армии Израиля в Ливане

- Репортажи из Израиля свидетельствуют о том, что его армия готовится к сухопутной операции в Ливане против "Хезболлы". Это происходит в то время, когда "Хезболла" фактически обезглавлена в результате воздушных ударов. Насколько это повлияет на ее боеспособность?

- Действительно значительная часть военного руководства "Хезболлы" погибла. Этот факт сильно обеспокоил иранское руководство в первую очередь возможными угрозами жизни своему лидеру Хаменеи. Его перевезли из резиденции в безопасное место

- Мне кажется, что покушение на лидера Ирана со стороны Израиля было бы безумием.

- Почему? Ханию, лидера ХАМАС, убили в Тегеране. Лидера "Хезболлы" убили в Бейруте, охрана лидера Ирана, естественно, забеспокоилась. Тем более, что у Израиля есть опыт уничтожения своих врагов даже на территории Ирана.

- В Иране возлагают вину за убийство лидера "Хезболлы" на США, а не на Израиль - означает ли это, что Тегеран не хочет идти на еще большее обострение отношений с Израилем?

- Нет, это не совсем так. Отношение к Израилю у Ирана не меняется. Они как считали, так и считают, что этого государства на карте не должно быть. Другое дело, что новое руководство Ирана, точнее руководство исполнительной власти между собой не едино. Это проявляется даже внешне. Свидетельством тому - конфликт, который недавно произошел в Нью-Йорке в ООН, когда бывший министр иностранных дел, вице-президент Ирана Джавад Зариф фактически отодвинул внимание от президента Ирана Пезешкиана на второй план. В связи с этим президент даже отказался давать заключительную пресс-конференцию. Это само по себе говорит о каком-то расколе между ними.

Еще факт. Иран до сих пор не ответил на смерть лидера ХАМАС Хании. Это показатель отсутствия консенсуса внутри иранского руководства. Вероятно, идет напряженность между гражданскими властями и Корпусом стражей исламской революции.

Как далеко может продвинуться наземная операция?

- Вернемся к возможной наземной операции. Как далеко, по-вашему, могут зайти части израильской армии вглубь Ливана?

- Я думаю, что израильская армия пройдет вглубь Ливана на 25-30 км, чтобы произвести зачистку в приграничной полосе. Это позволит им вернуть на север Израиля население, которое выехало из-за постоянных обстрелов со стороны Хезболлы. Это анонсированная цель Израиля. Как будет на самом деле, сейчас сказать сложно.

- В свое время была резолюция СБ ООН об отводе "Хезболлы" за реку Литани, что гораздо дальше, чем 25-30 км. О таких планах Израиль не говорит?

- Пока никаких заявлений на достаточно серьезном уровне о такой цели я не видел.

Хочу в связи с этим отметить, что эту наземную операцию кое-где называют войной с Ливаном. Это глубоко ошибочное предположение.

- По-моему, у Ливана даже армии нет.

- Конечно. Это будет военным столкновением между израильской армией и военными формированиями "Хезболлы". Цель Израиля – подорвать мощь "Хезболлы". Это цель давняя, и она поддерживается США.

- Можно дать какую-то оценку военной силе враждующих сторон?

- У Израиля сил гораздо больше. "Хезболла" – это все-таки ополчение, а не регулярная армия. В отличие от нее израильская армия высоко боеспособна.

Иран вступится за "Хезболлу"?

- Если "Хезболла" будет проигрывать в этой схватке с израильской армией, можно ли ожидать, что Иран реально военной силой выступит на ее стороне?

- Маловероятно. Такого решения, по крайней мере на сегодняшний день, у иранского руководства явно нет. По этим вопросам в иранском руководстве нет консенсуса. Иран все-таки во всем занимает очень прагматичную позицию.

К тому же в Иране достаточно сильные прозападные настроения – не проамериканские, а в сторону Европы. Еще раз повторю, что политика Ирана основывается на чистом прагматизме. И в США с этим считаются. Они, в частности, закрывают глаза на то, что Иран активно торгует с Китаем нефтью. Китай платит 50-60% цены и, нарушая американские санкции, спокойно качает нефть. Прагматизм прежде всего. Масштабы торговли колоссальные, как будто и санкций никаких нет.

Поэтому говорить о том, что Иран вмешается силовыми структурами в поддержку Хезболлы, я бы не стал.