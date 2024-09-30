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В ООН оценили число беженцев из Ливана в Сирии в 100 тысяч человек

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Около 100 тысяч ливанцев и сирийцев вынужденно перебрались в Сирию после начала израильских авиаударов по Ливану, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По его данным, около 60% из этих переселенцев - сирийцы, 40% - ливанцы.

"Этот поток не прекращается, сотрудники Управления присутствуют на четырех КПП на границе с Сирией, помощь этим людям оказывают и сотрудники Красного полумесяца", - сообщил в соцсети глава Управления Филиппо Гранди.

Накануне и.о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати сообщил, что после начала массированных ударов Израиля по Ливану, в самой стране внутренне перемещенными лицами оказались около миллиона человек.

"В последние несколько дней огромное число людей, это число оценивается в миллион, было вынуждено перебраться в другие места. Вероятно, речь идет о самой массовой операции по перемещению людей за всю историю Ливана", - сказал он.

Ливанское правительство распорядилось, чтобы управление таможен страны отменило пошлины на гуманитарную помощь, которая поступает в Ливан, чтобы она поступала сразу непосредственно в распоряжение ливанских властей.

Израиль уже две недели активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".

Хроника 07 октября 2023 года – 30 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ООН Хезболла Ливан Сирия Филиппо Гранди Наджиб Микати
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