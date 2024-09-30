Поиск

В Минздраве заявили, что доступные вакцины защищают от всех актуальных вариантов гриппа

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вакцины, которые доступны в поликлиниках и пунктах вакцинации в России, эффективны против всех актуальных в текущем году вариантов вируса гриппа, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Российские вакцины, которые доступны в поликлиниках и пунктах вакцинации, эффективны и безопасны, защищают от всех актуальных в этом году вариантов вируса гриппа", - сказал Чуланов, его слова привели в пресс-службе министерства в понедельник.

В России в настоящее время наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, отметил Чуланов.

По его словам, прививаться от гриппа необходимо ежегодно, поскольку каждый новый сезон состав вакцины от гриппа обновляется в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения об актуальных штаммах вируса.

"Прививаться следует, начиная с сентября, до эпидемического подъема заболеваемости, поскольку иммунитет вырабатывается организмом не сразу, а через 14 дней после прививки и сохраняется до года", - добавил специалист Минздрава.

Он напомнил, что в стране в настоящее время проводится Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. Прививка делается бесплатно.

Прививка особенно показана лицам из групп риска: детям начиная с шести месяцев и лицам старше 60 лет; людям, страдающим хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких, сахарным диабетом, избыточным весом; беременным женщинам; лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта, подчеркнул Чуланов.

Владимир Чуланов Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым в составе экипажа состыковался с МКС

Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Что произошло за день: воскресенье, 29 сентября

Мишустин в понедельник отправится на переговоры с руководством Ирана

Миллион ливанцев вынужденно покинули свои дома из-за ударов Израиля

Миллион ливанцев вынужденно покинули свои дома из-за ударов Израиля

Войска США начнут покидать базы в ряде районов Ирака в ноябре

Войска США начнут покидать базы в ряде районов Ирака в ноябре

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
Обострение палестино-израильского конфликта

США не исключают наземной операции Израиля в Ливане

Обострение палестино-израильского конфликта

В Пентагоне рассматривают возможность наращивания контингента на Ближнем Востоке

В Пентагоне рассматривают возможность наращивания контингента на Ближнем Востоке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });