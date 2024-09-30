В Минздраве заявили, что доступные вакцины защищают от всех актуальных вариантов гриппа

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вакцины, которые доступны в поликлиниках и пунктах вакцинации в России, эффективны против всех актуальных в текущем году вариантов вируса гриппа, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Российские вакцины, которые доступны в поликлиниках и пунктах вакцинации, эффективны и безопасны, защищают от всех актуальных в этом году вариантов вируса гриппа", - сказал Чуланов, его слова привели в пресс-службе министерства в понедельник.

В России в настоящее время наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, отметил Чуланов.

По его словам, прививаться от гриппа необходимо ежегодно, поскольку каждый новый сезон состав вакцины от гриппа обновляется в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения об актуальных штаммах вируса.

"Прививаться следует, начиная с сентября, до эпидемического подъема заболеваемости, поскольку иммунитет вырабатывается организмом не сразу, а через 14 дней после прививки и сохраняется до года", - добавил специалист Минздрава.

Он напомнил, что в стране в настоящее время проводится Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. Прививка делается бесплатно.

Прививка особенно показана лицам из групп риска: детям начиная с шести месяцев и лицам старше 60 лет; людям, страдающим хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких, сахарным диабетом, избыточным весом; беременным женщинам; лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта, подчеркнул Чуланов.