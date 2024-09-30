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Роспотребнадзор запускает "горячую линию" по профилактике гриппа и ОРВИ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор открывает "горячую линию" по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, консультации специалистов можно будет получить до 11 октября.

"30 сентября во всех регионах России начинает работу тематическая горячая линия Роспотребнадзора по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 11 октября", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора расскажут россиянам, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, какие штаммы входят в прививку, а также напомнят о неспецифических мерах профилактики и дадут рекомендации для родителей как уберечь детей от сезонных заболеваний.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме будет работать Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43.

Роспотребнадзор
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