Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Самый теплый и солнечный сентябрь в Москве, переоцененность дофамина в отношении эффекта плацебо, а также схема всех нейрональных связей взрослой самки дрозофилы

Самец белорукого гиббона Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Самцы и самки гиббонов поют громкие песни, каждый на свой лад. Зоологи описали первый случай, когда уже взрослый самец белорукого гиббона по кличке Ори из зоопарка Нидерландов издавал вокализации, характерные для самок. Ученые связали это с тем, что самец был кастрирован. По их мнению, нетипичное пение самца могло препятствовать формированию парной связи с самкой, с которой он жил в вольере. Особи редко находились рядом друг с другом, ни разу не пели дуэтом и не занимались взаимным грумингом.

- "Джеймс Уэбб" впервые четко нашел на крупнейшем спутнике Плутона Хароне углекислотный лед и перекись водорода. Первый компонент может быть родом из недр Харона, где водяной лед оказался в составе планетезималей и выходит на поверхность за счет ударных событий. Еще его могут заносить на поверхность Харона другие тела из Пояса Койпера. А перекись водорода может рождаться в поверхностном слое спутника за счет активного облучения водяного льда заряженными частицами и излучением.

- Немецкие и британские ученые фармакологически манипулировали уровнем дофамина в мозге 154 здоровых добровольцев (обоих полов в возрасте от 18 до 40 лет) и следили, как это влияет на формирование и закрепление эффекта плацебо от обезболивающего крема. Как выяснилось, дофамин не внес прямого вклада в эффект плацебо. Во время эксперимента препараты действовали. Существенные ожидания от препарата и эффект плацебо значительно уменьшались, но сохранялись на второй день, к восьмому ожидания практически проходили и эффект был гораздо слабее, что свидетельствует о его нестойкости.

- У второй по удаленности от Солнца звезды все же отыскалась экзопланета, причем похожая на Землю. Вполне возможно, что таких планет в системе сразу четыре, но это надо подтвердить.

- Шведские врачи описали случай успешной реабилитации профессионального футболиста, которому установили кардиостимулятор. Спустя семь месяцев после его установки спортсмен вернулся в большой футбол. Скорее всего, в статье описывается история болезни датского футболиста Андерса Кристиансена, выступающего за шведский клуб "Мальмё". В мае 2023 года у пациента на поле внезапно участился сердечный ритм, затем последовал короткий обморок. Впоследствии из-за наличия показаний международный консилиум врачей принял решение об установке подкожного имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора. После реабилитации спортсмен вернулся в премьер-лигу, где он тренировался примерно по 10-15 часов в неделю.

- Грозовые облака испускают не только молнии, но и гамма-излучение, причем двух видов. Данные, полученные после полета над грозовыми фронтами в Карибском море и Центральной Америке, помогли обнаружить третий – мерцающие гамма-вспышки. Еще было замечено, что гамма-свечение грозовых облаков длилось несколько часов подряд и не было однородным, как это считалось ранее.

- Пока жители Москвы наслаждались теплым сентябрем, метеорологи фиксировали очередные рекорды тепла. Средняя температура в прошлом месяце составила 17,9 градуса и стала самой высокой как минимум с 1780 года. Еще сентябрь выдался рекордно солнечным: суммарное солнечное время составило 264 часа при климатической норме в 146 часов. Это на 18 часов больше, чем в 2023 году. Кроме того, прошедший месяц в столице был очень сухим: выпало всего 9,6 мм осадков. Регион долго находился вблизи центров долгоживущих антициклонов, из-за чего в мегаполис и окрестности стабильно поступал теплый воздух из тропических воздушных масс.

- Международная коллаборация ученых представила первую полную реконструкцию коннектома взрослого насекомого – самки плодовой мухи дрозофилы, включающего систематическое и иерархическое описание около 140 тысяч нейронов и почти 55 млн их соединений. Это самый большой коннектом, картированный на данный момент. Коннектом представляет собой полное описание архитектуры нейронов и связей между ними, которое дает фундаментальное понимание принципов работы мозга и нервной системы.

- Считается, что управлять экономикой могут только двое: или государство, или "невидимая рука рынка". Но непальские фермеры и монгольские скотоводы с этим не согласятся. В 2009 году за теоретическое описание этой "экономики общин" комитет премии памяти Альфреда Нобеля наградил Элинор Остром. В чем суть ее работ — рассказывается в совместном блоге сайта N+1 с Российской экономической школой.