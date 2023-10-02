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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Участие РФ в проекте МКС после 2028 г. будет определяться техсостоянием станции

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Продление работы Международной космической станции (МКС) после 2028 года будет определяться ее техническим состоянием, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Мы действительно продлили наше участие в международном проекте МКС до 2028 года. Дальнейшее участие будет определяться техническим состоянием этой станции", - сказал Борисов в понедельник на сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

По его словам, в случае решения о прекращении проекта, страны-участницы проведут корректный свод станции с орбиты.

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"К сожалению, этот замечательный проект когда-нибудь закончится, станция прекратит свое существование, и я подтверждаю, что мы с нашими коллегами примем все необходимые усилия для корректного свода ее с орбиты", - отметил Борисов.

30 июня глава госкорпорации заявил, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде после 2030 года.

25 апреля "Роскосмос" проинформировал партнеров о продлении участия РФ в проекте МКС до 2028 года.

Как заявлял Борисов, выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции (РОС). Первый этап формирования РОС намечен на 2027-2030 годы, завершить строительство планируется в 2032 году.

10 апреля первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу", что строительство РОС предварительно оценивается более чем в 600 млрд рублей. По его словам, конкретная сумма станет известна по итогам подготовки эскизного проекта.

МКС РФ Роскосмос
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