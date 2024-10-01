Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство Японии утром во вторник в полном составе ушло в отставку перед запланированным голосованием японского парламента по кандидатуре нового премьер-министра, сообщает агентство Киодо.

"Кабинет министров премьера (Фумио - ИФ) Кисиды в полном составе ушел в отставку перед приходом правительства (Сигэру - ИФ) Исибы", - пишет агентство.

Позже во вторник на внеочередном заседании японского парламента, обе палаты которого контролируют ЛДП и союзная ей партия "Комэйто", как ожидается, новый председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Сигэру Исиба будет избран премьер-министром Японии. ,

Следом он должен объявить состав своего правительства.

Ранее Исиба заявил, что намерен организовать парламентские выборы 27 октября.

Исиба считается экспертом в оборонной политике. Ранее он предлагал создать азиатскую версию НАТО, а также обновленный альянс в сфере безопасности между США и Японией.

Также новый глава ЛДП хочет внести поправки в японскую конституцию, внеся в нее упоминание Сил самообороны Японии. Выступает за создание в Японии агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В разные годы 67-летний Исиба занимал посты министра обороны, министра сельского хозяйства и генерального секретаря ЛДП. Стать лидером партии ему удалось с пятой попытки.

Сам себя он называет "одиноким волком" и "фанатом военной тематики".

В августе премьер-министр Японии и председатель ЛДП Фумио Кисида решил не выдвигаться на второй срок на выборах главы партии в сентябре. До этого ЛДП столкнулась со скандалом в связи с махинациями функционеров ЛДП с партийными финсредствами.