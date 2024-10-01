В ЦАХАЛ сообщили об ударах по производству вооружений "Хезболлы" на юге Бейрута

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по югу Бейрута по предприятиям, которые занимались производством вооружений для движения "Хезболла".

"Накануне, в понедельник, по указанию разведки ЦАХАЛ, ВВС осуществили высокоточные удары по нескольким предприятиям по производству оружия и по иным объектам террористической инфраструктуры "Хезболлы" в районе Бейрута Дахия", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Израильская сторона обвинила "Хезболлу" в том, что движение намеренно размещает оружейные фабрики и хранилища вооружений под жилой застройкой в Бейруте. В ЦАХАЛ отметили, что израильские военные старались минимизировать риск для проживающих в районе ударов гражданских лиц: так: военные заблаговременно распространили предупреждение о скорой атаке, использовали воздушную разведку и высокоточное оружие.

Кроме того, в Telegram-канале сообщили, что на юге Ливана локальные операции проводит 98-я дивизия ЦАХАЛ. До этого она несколько месяцев вела бои в секторе Газа, приобретая нужный впоследствии опыт.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла", в том числе в Бейруте.

В ночь на вторник стало известно, что ВВС Израиля осуществили по меньшей мере восемь авиаударов по югу столицы Ливана. В частности, бомбардировке подверглись такие районы, как Лайлаки, аль-Мария, Харт-Хрейк и Бурдж-аль-Бараджне.