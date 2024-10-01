Поиск

"Хезболла" сообщила о двух атаках на Метулу на севере Израиля

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" взяло на себя ответственность за две атаки на населенный пункт Метула на севере Израиля, рядом с границей с Ливаном, сообщает EFE со ссылкой на заявление движения.

Бойцы "Хезболлы" нанесли артиллерийские и ракетные удары по израильским солдатам рядом с Метулой, "артиллерийским огнем цели были достигнуты", сказано в заявлении.

Армия обороны Израиля призвала ливанских мирных жителей избегать перемещений по районам Ливана к югу от реки Литани, протекающей по центральной и южной частям страны, пишет The Times of Israel. Представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи объяснил, что на юге Ливана идут интенсивные боевые действия и боевики "Хезболлы" используют гражданское население в качестве живого щита.

Ограничение на поездки к югу от Литани будет действовать "до дальнейшего уведомления".

30 сентября ЦАХАЛ ввел режим "закрытой военной зоны" в северной части страны, недалеко от границы с Ливаном. Въезд в эти районы строго запрещен.

Ранее 1 октября ЦАХАЛ сообщил, что на юге Бейрута были нанесены удары по предприятиям, которые занимались производством вооружений для "Хезболлы" и по другим объектам террористической инфраструктуры.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Ливан Хезболла ЦАХАЛ Метула Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Столтенберг передал Рютте полномочия генсека НАТО

Экс-президент США Джимми Картер празднует свое 100-летие

Сигэру Исиба стал новым премьер-министром Японии

Сигэру Исиба стал новым премьер-министром Японии

Что случилось этой ночью: вторник, 1 октября

США поддерживают действия Израиля на приграничной территории Ливана

США поддерживают действия Израиля на приграничной территории Ливана

Американская военная база близ Багдада подверглась обстрелу

Пять человек погибли после удара Израиля по лагерю беженцев в Ливане

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Система ПВО сработала по "вражеским целям" над Дамаском

Армия обороны Израиля объявила о начале "ограниченных рейдов" на юге Ливана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });