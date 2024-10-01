"Хезболла" сообщила о двух атаках на Метулу на севере Израиля

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ливанское шиитское движение "Хезболла" взяло на себя ответственность за две атаки на населенный пункт Метула на севере Израиля, рядом с границей с Ливаном, сообщает EFE со ссылкой на заявление движения.

Бойцы "Хезболлы" нанесли артиллерийские и ракетные удары по израильским солдатам рядом с Метулой, "артиллерийским огнем цели были достигнуты", сказано в заявлении.

Армия обороны Израиля призвала ливанских мирных жителей избегать перемещений по районам Ливана к югу от реки Литани, протекающей по центральной и южной частям страны, пишет The Times of Israel. Представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи объяснил, что на юге Ливана идут интенсивные боевые действия и боевики "Хезболлы" используют гражданское население в качестве живого щита.

Ограничение на поездки к югу от Литани будет действовать "до дальнейшего уведомления".

30 сентября ЦАХАЛ ввел режим "закрытой военной зоны" в северной части страны, недалеко от границы с Ливаном. Въезд в эти районы строго запрещен.

Ранее 1 октября ЦАХАЛ сообщил, что на юге Бейрута были нанесены удары по предприятиям, которые занимались производством вооружений для "Хезболлы" и по другим объектам террористической инфраструктуры.