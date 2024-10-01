Экс-президент США Джимми Картер празднует свое 100-летие

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Джимми Картеру, 39-му президенту США, во вторник исполняется 100 лет; он первый глава американского государства, который смог достигнуть столь почтенного возраста.

По данным агентства Associated Press, он отметит день рождения в одноэтажном доме, который он построил со своей супругой Розалин в начале 1960-х годов.

Последние 19 лет Картер живет в хосписе в родном городе Плейнс (штат Джорджия). Администрация города планирует позднее во вторник устроить концерт в честь экс-президента.

В Сент-Поле (штат Миннесота) волонтеры Habitat for Humanity чествуют Картера пятидневной акцией по строительству 30 домов.

"Не всем на Земле исполняется 100 лет. Когда кто-то доживает до этого возраста, и когда они используют это время для того, чтобы сделать много хорошего для такого числа хороших людей, это стоит отпраздновать", - приводит AP слова Джейсона Картера, внука бывшего президента и председателя совета правления организации "Центр Картера".

Джейсон отметил, что его семья не ожидала, что бывший президент отпразднует столетие.

17 сентября в "Центре Картера" в Атланте прошел большой праздничный концерт в честь бывшего президента с участием разных артистов, включая тех, кто работал на его предвыборную кампанию в 1976 году. На мероприятии собрали более $1,2 млн для финансирования программ центра. Концерт будут транслировать во вторник вечером на Georgia Public Broadcasting.

В последний раз Джимми Картера видели на публике почти год назад, когда он посетил две похоронные службы своей жены. В тот период он перемещался на инвалидной коляске.

Внук Картера заявил, что его дедушка намерен на выборах президента отдать свой голос за кандидата от демократов Камалу Харрис, которая занимает пост вице-президента.