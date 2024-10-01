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Экс-президент США Джимми Картер празднует свое 100-летие

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Джимми Картеру, 39-му президенту США, во вторник исполняется 100 лет; он первый глава американского государства, который смог достигнуть столь почтенного возраста.

По данным агентства Associated Press, он отметит день рождения в одноэтажном доме, который он построил со своей супругой Розалин в начале 1960-х годов.

Последние 19 лет Картер живет в хосписе в родном городе Плейнс (штат Джорджия). Администрация города планирует позднее во вторник устроить концерт в честь экс-президента.

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В Сент-Поле (штат Миннесота) волонтеры Habitat for Humanity чествуют Картера пятидневной акцией по строительству 30 домов.

"Не всем на Земле исполняется 100 лет. Когда кто-то доживает до этого возраста, и когда они используют это время для того, чтобы сделать много хорошего для такого числа хороших людей, это стоит отпраздновать", - приводит AP слова Джейсона Картера, внука бывшего президента и председателя совета правления организации "Центр Картера".

Джейсон отметил, что его семья не ожидала, что бывший президент отпразднует столетие.

17 сентября в "Центре Картера" в Атланте прошел большой праздничный концерт в честь бывшего президента с участием разных артистов, включая тех, кто работал на его предвыборную кампанию в 1976 году. На мероприятии собрали более $1,2 млн для финансирования программ центра. Концерт будут транслировать во вторник вечером на Georgia Public Broadcasting.

В последний раз Джимми Картера видели на публике почти год назад, когда он посетил две похоронные службы своей жены. В тот период он перемещался на инвалидной коляске.

Внук Картера заявил, что его дедушка намерен на выборах президента отдать свой голос за кандидата от демократов Камалу Харрис, которая занимает пост вице-президента.

Джимми Картер родился 1 октября 1924 года. В 1937-1941 гг. Картер учился в средней школе Плейнса. В 1943 году поступил в Военно-морскую академию. В 1947 году получил степень бакалавра естественных наук и воинское звание мичмана.

Еще во время учебы в академии Картер влюбился в Розалин Смит, они поженились в 1946 году и прожили вместе до ее смерти в ноябре 2023 года.

До 1953 года Картер состоял на службе в ВМС США, а после отставки занимался арахисовым бизнесом в Плейнсе.

Вскоре Картер заинтересовался политикой, примкнул к Демократической партии, и в 1962 его избрали в Сенат штата Джорджия. В 1971 года избран губернатором Джорджии и занимал этот пост четыре года.

В 1976 году Картер одержал победу на президентских выборах, 20 января следующего года он официально вступил в должность главы государства. Он занимал пост президента по 1981 год. В 2002 году Картер получил Нобелевскую премию мира "за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всём мире и борьбу за права человека".

США Джимми Картер
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