Экс-президент США Джимми Картер будет получать хосписную помощь дома
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Джимми Картер, которому сейчас 98 лет, будет получать хосписную помощь дома в Плейнсе (штат Джорджия), сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Центра Картера.
После нескольких коротких курсов лечения в больнице Картер принял решение "провести оставшееся время дома в кругу семьи с хосписным уходом вместо дополнительных медицинских вмешательств".
Картер был 39-м президентом США от Демократической партии и занимал пост с 1977 по 1981 год. На выборах 1980 года он проиграл республиканцу Рональду Рейгану.
В 2002 году Картера удостоили Нобелевской премии мира.
Он является самым долгоживущим президентом в истории страны.