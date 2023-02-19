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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Экс-президент США Джимми Картер будет получать хосписную помощь дома

Экс-президент США Джимми Картер будет получать хосписную помощь дома
Фото: Paul Hennessy/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Джимми Картер, которому сейчас 98 лет, будет получать хосписную помощь дома в Плейнсе (штат Джорджия), сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Центра Картера.

После нескольких коротких курсов лечения в больнице Картер принял решение "провести оставшееся время дома в кругу семьи с хосписным уходом вместо дополнительных медицинских вмешательств".

Картер был 39-м президентом США от Демократической партии и занимал пост с 1977 по 1981 год. На выборах 1980 года он проиграл республиканцу Рональду Рейгану.

В 2002 году Картера удостоили Нобелевской премии мира.

Он является самым долгоживущим президентом в истории страны.

США Джимми Картер
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