В США считают, что атаку Ирана на Израиль можно предотвратить или отсрочить

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В руководстве США и Израиля есть люди, считающие, что Иран все еще можно удержать от нового удара по Израилю, сообщает во вторник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Некоторые официальные лица в Израиле и США полагают, что иранские ответные меры все-таки можно предотвратить или хотя бы отсрочить. Так, Иран, пообещав жесткий ответ на убийство в Тегеране в июле главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, затем по-видимому, отказался от него", - информирует издание.

Вместе с тем, по словам источников, США опасаются вероятного удара Ирана по Израилю и усиливают военный контингент на Ближнем Востоке. В Вашингтоне обеспокоены тем, что Иран может "предпринять новое нападение на Израиль в отместку за убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и активизацию военных действий в Ливане".

По данным WSJ, решение о переброске войск приняли после того, как "США предупредили Иран и поддерживаемые им группировки о недопустимости нападения на американский персонал или эскалации конфликта" на Ближнем Востоке.

Накануне Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Сабрину Сингх сообщило, что США направят дополнительные войска на Ближний Восток для обеспечения безопасности и для защиты Израиля в случае необходимости.

По словам Сингх, "усиление присутствия означает переброску нескольких эскадрилий истребителей". В частности, США направят на Ближний Восток самолеты F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительный персонал для их обслуживания.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы", в том числе в Бейруте.

В ночь на вторник стало известно, что ВВС Израиля осуществили по меньшей мере восемь авиаударов по югу столицы Ливана.