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США просят Израиль ограничить масштаб и продолжительность операции в Ливане

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США попросила Израиль ограничить масштаб и продолжительность планируемой сухопутной операции на территории Ливана, сообщает израильский телеканал "Кан-11".

По данным телеканала, в Белом доме настаивают, чтобы израильские военные не находились на ливанской территории долгое время, а также на том, чтобы операция носила "ограниченный характер".

При этом, в Белом доме опасаются, что "даже такая ограниченная операция может привести к более крупной региональной войне".

The Washington Post в понедельник сообщила со ссылкой на источник, что израильские власти оповестили Вашингтон о намерении в скором времени провести ограниченную наземную операцию против "Хезболлы" на территории Ливана. Целью операции станет зачистка инфраструктуры движения на границе.

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Ранее The Wall Street Journal сообщала, что, по ее данным, бойцы израильского армейского спецназа провели серию ограниченных по масштабам рейдов на юге Ливана в преддверии возможной операции на территории страны.

По данным газеты, военные проводили такие операции в течение последних месяцев, чтобы "собрать разведданные и получить представление о военных возможностях "Хезболлы".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".

В пятницу израильские ВВС нанесли мощный удар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате атаки погиб ее лидер Хасан Насралла и другие руководители группировки.

США Израиль Ливан Хезболла
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