США просят Израиль ограничить масштаб и продолжительность операции в Ливане

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США попросила Израиль ограничить масштаб и продолжительность планируемой сухопутной операции на территории Ливана, сообщает израильский телеканал "Кан-11".

По данным телеканала, в Белом доме настаивают, чтобы израильские военные не находились на ливанской территории долгое время, а также на том, чтобы операция носила "ограниченный характер".

При этом, в Белом доме опасаются, что "даже такая ограниченная операция может привести к более крупной региональной войне".

The Washington Post в понедельник сообщила со ссылкой на источник, что израильские власти оповестили Вашингтон о намерении в скором времени провести ограниченную наземную операцию против "Хезболлы" на территории Ливана. Целью операции станет зачистка инфраструктуры движения на границе.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что, по ее данным, бойцы израильского армейского спецназа провели серию ограниченных по масштабам рейдов на юге Ливана в преддверии возможной операции на территории страны.

По данным газеты, военные проводили такие операции в течение последних месяцев, чтобы "собрать разведданные и получить представление о военных возможностях "Хезболлы".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".

В пятницу израильские ВВС нанесли мощный удар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате атаки погиб ее лидер Хасан Насралла и другие руководители группировки.