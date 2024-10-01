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"Хезболла" атаковала пригород Тель-Авива, хуситы - Тель-Авив и Эйлат

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" нанесло удар ракетами "Фади-4" по израильской военной базе "Глилот" и штаб-квартире разведслужбы "Моссад" близ Тель-Авива, сообщил телеканал "Аль-Майядин".

The Times of Israel сообщает, что два человека получили нетяжелые ранения в результате ударов по центру Израиля со стороны Ливана.

Йеменские повстанцы хуситы ударили беспилотниками по военным объектам в районе Яффа (Тель-Авив) и в Эйлате, сообщил представитель движения генерал Яхья Сари. АР отмечает, что о результатах этих ударов в Израиле ничего не сообщается.

Ранее хуситы пообещали продолжать операции, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа и нападения на Ливан.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Йемен Ливан Моссад Тель-Авив Эйлат Хуситы
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