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В Японии объявили состав нового кабинета министров

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Японии во вторник обнародовали состав нового кабинета министров, главой МИД стал экс-министр обороны Такэси Ивая, а Гэн Накатани вновь возглавил министерство обороны, сообщает Kyodo.

"Премьер Сигэру Исиба передал ключевые посты министров иностранных дел и обороны двум сподвижникам, кто разделяют его взгляды на роль Японии на глобальной арене и на сферу ее ответственности", - поясняет агентство.

Также, по его данным, Ивая и Накатани сыграли ключевую роль в избрании Исибы председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), что гарантировало ему пост премьера.

На пост министров финансов назначили Кацунобу Като. Министром экономики стал Ёдзи Муто, экономической безопасности - Минору Киути. Пост генсека кабмина сохранил Ёсимаса Хаяси.

Ранее обе палаты японского парламента избрали Исибу премьером Японии. В палате представителей за него отдали голоса 291 из 461 депутата, в палате советников - 143 из 242.

Исиба считается экспертом в оборонной политике. Ранее он предлагал создать азиатскую версию НАТО, а также обновленный альянс в сфере безопасности между США и Японией. Также новый глава ЛДП хочет внести поправки в японскую конституцию, внеся в нее упоминание Сил самообороны Японии.

Также он дал понять, что не собирается отклоняться от экономического курса, проложенного его предшественником премьером Фумио Кисидой.

Ранее Исиба объявил о планах организовать досрочные парламентские выборы 27 октября. После ожидаемого роспуска нижней палаты парламента предвыборная кампания стартует 15 октября.

Япония Сигэру Исиба
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