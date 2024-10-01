Сигэру Исиба стал новым премьер-министром Японии

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Новый лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Сигэру Исиба на внеочередном заседании нижней палаты парламента избран 102-м премьер-министром страны, сообщает Kyodo.

ЛДП и союзная ей партия "Комэйто" контролируют обе палаты парламента Японии, поэтому поддержка кандидатуры Исибы была ожидаемой. Исиба уже начал формировать правительство и скоро назовет его состав.

Позднее 1 октября назначения утвердит император Японии Нарухито.

Ранее в этот день правительство предыдущего премьер-министра Фумио Кисиды в полном составе ушло в отставку.

В разные годы 67-летний Исиба занимал посты министра обороны, министра сельского хозяйства и генерального секретаря ЛДП. Стать лидером партии ему удалось с пятой попытки.

Исиба считается экспертом в оборонной политике. Он предлагает создать "азиатскую версию НАТО", а также обновленный альянс в сфере безопасности между США и Японией. Также новый глава ЛДП хочет внести поправки в японскую конституцию - упоминание Сил самообороны Японии. Выступает за создание в Японии агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В августе Кисида сообщил, что решил не выдвигаться на второй срок на выборах главы партии в сентябре. До этого ЛДП столкнулась со скандалом в связи с махинациями ее функционеров с партийными средствами.