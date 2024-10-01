США негласно поддержали военную операцию Израиля против "Хезболлы"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Высокопоставленные представители Белого дома в частном порядке сообщили Израилю, что США поддержат его решение начать военную операцию против ливанского шиитского движения "Хезболла", сообщило издание Politico, ссылаясь на американских чиновников.

Отмечается, что это было сделано несмотря на то что администрация Джо Байдена публично призвала израильское правительство в последние недели прекратить свои удары.

Советник президента Амос Хохштейн и Бретт МакГерк, координатор Белого дома по Ближнему Востоку, сообщили высшим израильским чиновникам в последние недели, что США согласны с широкой стратегией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по смещению военного фокуса Израиля на север против "Хезболлы", чтобы заставить движение вступить в дипломатические переговоры для прекращения конфликта.

Подчеркивается, что не все в американской администрации были согласны с планами Израиля, несмотря на поддержку внутри Белого дома, заявили чиновники изданию. Решение сосредоточиться на "Хезболле" вызвало раскол в правительстве США, вызвав противодействие со стороны представителей Пентагона, госдепа и разведывательного сообщества, которые считали, что действия Израиля против поддерживаемой Ираном группировки могут втянуть американские войска в очередной конфликт на Ближнем Востоке.