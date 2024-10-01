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Анкара назвала рейды Израиля против "Хезболлы" попыткой вторжения в Ливан

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - МИД Турции раскритиковал наземные рейды ВС Израиля против движения "Хезболла" на территории Ливана и призвал израильтян покинуть ливанские земли.

"Наземные атаки Израиля нарушают суверенитет и территориальную целостность Ливана и являются попыткой незаконного вторжения, - заявило министерство. - Это нападение должно быть немедленно прекращено, а израильские войска должны покинуть ливанскую территорию".

В МИД считают, что действия Израиля могут отрицательно сказаться на безопасности и стабильности всего ближневосточного региона.

"Эта опасная попытка вторжения, вероятно, вызовет новую волну миграции и даст почву для действий экстремистов по всему миру", - предупредили дипломаты.

Анкара также призвала Совбез ООН принять меры "против этого нападения, целью которого является оккупация Ливана".

Ливан МИД Совбез ООН Хезболла Турция Израиль
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