Поиск

Рютте предостерег ЕС от дублирования действий НАТО в оборонной политике

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на первой пресс-конференции в этой должности, что Евросоюзу следует продумать, как он будет реализовывать оборонную политику, не дублируя действия Североатлантического альянса.

"Оборонные усилия ЕС - это признание со стороны НАТО и со стороны ЕС, что мы высоко ценим укрепление способностей и возможностей европейской обороны. Это очень полезно для Европейского союза, полезно для НАТО. И, разумеется, никто не хочет, чтобы дублировалось то, что уже делает НАТО", - сказал он.

"Конечно, ЕС должен сейчас продумать, каким образом обеспечить осуществление этой политики. И я ожидаю сотрудничества с ним, потому что мы стремимся к одной общей цели: обеспечить безопасность в этой части света", - добавил генсек.

Рютте вступил в должность генсека НАТО 1 октября.

Марк Рютте Евросоюз НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израильские войска в Ливане пока не вступили в бои с "Хезболлой"

Анкара назвала рейды Израиля против "Хезболлы" попыткой вторжения в Ливан

Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD

Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" атаковала пригород Тель-Авива, хуситы - Тель-Авив и Эйлат

Литва денонсировала соглашения с Россией и Белоруссией о защите инвестиций

Столтенберг передал Рютте полномочия генсека НАТО

Столтенберг передал Рютте полномочия генсека НАТО

Экс-президент США Джимми Картер празднует свое 100-летие

Сигэру Исиба стал новым премьер-министром Японии

Сигэру Исиба стал новым премьер-министром Японии

Что случилось этой ночью: вторник, 1 октября

США поддерживают действия Израиля на приграничной территории Ливана

США поддерживают действия Израиля на приграничной территории Ливана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });