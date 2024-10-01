Рютте предостерег ЕС от дублирования действий НАТО в оборонной политике

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на первой пресс-конференции в этой должности, что Евросоюзу следует продумать, как он будет реализовывать оборонную политику, не дублируя действия Североатлантического альянса.

"Оборонные усилия ЕС - это признание со стороны НАТО и со стороны ЕС, что мы высоко ценим укрепление способностей и возможностей европейской обороны. Это очень полезно для Европейского союза, полезно для НАТО. И, разумеется, никто не хочет, чтобы дублировалось то, что уже делает НАТО", - сказал он.

"Конечно, ЕС должен сейчас продумать, каким образом обеспечить осуществление этой политики. И я ожидаю сотрудничества с ним, потому что мы стремимся к одной общей цели: обеспечить безопасность в этой части света", - добавил генсек.

Рютте вступил в должность генсека НАТО 1 октября.