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Stellantis отзывает более 150 тыс. гибридных автомобилей Jeep в США

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis отзывает свыше 150 тыс. гибридных автомобилей марки Jeep в США в связи с рисками возгорания

Как говорится в сообщении компании, отзыв затронет примерно 154 тыс. машин, включая внедорожники Jeep Wrangler 4xe, выпущенные в период с 2020 по 2024 год, и Jeep Grand Cherokee 4xe, выпущенные с 2022 по 2024 год.

Stellantis выявила 13 случаев возгорания автомобилей, которые не двигались и были отключены от питания. По словам компании, риск возгорания снижается при разрядке аккумулятора, поэтому она рекомендовала владельцам воздержаться от подзарядки и парковать свои машины вдали от зданий или других транспортных средств.

Цена бумаг Stellantis на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник снижается на 1,1%. Накануне акции компании упали почти на 15% после того, как она ухудшила годовые прогнозы.

Stellantis США Jeep
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