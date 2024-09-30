Stellantis ухудшила годовой прогноз из-за спада на авторынке

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Французско-итальянский автопроизводитель Stellantis ухудшил прогноз ряда финансовых показателей на 2024 год из-за ухудшения ситуации в мировой автомобильной отрасли и усиливающейся конкуренции со стороны Китая.

Как говорится в пресс-релизе компании, свободный денежный поток в промышленном сегменте в 2024 году составит от минус 5 млрд евро до минус 10 млрд евро. Ранее ожидалось, что показатель будет "положительным".

Рентабельность по скорректированной прибыли прогнозируется на уровне от 5,5% до 7%, тогда как раньше компания ожидала, что показатель превысит 10%.

Продажи в Северной Америке, как ожидается, во втором полугодии сократятся на 200 тысяч автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предыдущий прогноз предусматривал снижение на 100 тысяч.

Акции Stellantis в Милане в понедельник дешевеют на 8,3%. С начала года капитализация компании сократилась почти на 37%, до 43,1 млрд евро.