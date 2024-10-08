S&P изменило прогноз рейтинга Stellantis на "негативный" со "стабильного"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз рейтинга европейского автопроизводителя Stellantis на "негативный" со "стабильного". Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента был подтвержден на уровне "ВВВ+", краткосрочный - "А-2".

"Негативный прогноз отражает негативные факторы и операционные ошибки, которые, как мы предполагаем, ухудшат показатели Stellantis до уровней ниже наших пороговых значений для текущего рейтинга в 2024 году, - отмечается в пресс-релизе агентства. - Внезапное падение рентабельности Stellantis является следствием неправильного управления запасами в Северной Америке".

Количество автомобилей компании на складах автодилеров на конец сентября составляли около 374 тысячи единиц, или примерно 90 дней продаж. Это значительно выше среднего для американского авторынка показателя в 55 дней.

"Это является результатом несогласованности объемов выпуска и продаж Stellantis, особенно в конце 2023 года, когда планирование производства было осложнено забастовкой UAW, а рыночный спрос начал терять импульс", - полагают аналитики агентства.

Они прогнозируют падение поставок Stellantis в Северной Америке на 19% в 2024 год после того, как в первом полугодии они сократились на 18%.

Это, наряду с интенсивной конкуренцией и ценовым давлением в Европе, может привести к падению рентабельности по скорректированной EBITDA в 2024 году ниже 7% по сравнению с 13,8% в прошлом году. Такой показатель будет существенно меньше порога в 10%, который установлен для текущего рейтинга компании.

В конце сентября французско-итальянская компания понизила прогноз ряда финансовых показателей на текущий год из-за ухудшения ситуации в мировой автомобильной отрасли и усиливающейся конкуренции со стороны Китая.

Свободный денежный поток в промышленном сегменте в текущем году теперь ожидается в диапазоне минус 5-10 млрд евро. Ранее прогнозировалось, что он будет положительным. Рентабельность по скорректированной прибыли предполагается на уровне от 5,5% до 7%, тогда как раньше компания ожидала, что она превысит 10%.

Продажи в Северной Америке, по прогнозу компании, во втором полугодии сократятся на 200 тыс. автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предыдущая оценка предусматривала снижение на 100 тыс.

С начала 2024 года капитализация Stellantis рухнула почти на 43% (до 36,2 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 потерял менее 1%.