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Миротворцы ООН предупредили Израиль о недопустимости пересечения границы Ливана

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Миротворческие силы ООН в Ливане (UNFIL) сообщили, что получили от израильтян уведомление о намерении провести ограниченную наземную операцию на ливанской территории и указали израильскому военному руководству на то, что любое нарушение границы станет нарушением суверенитета Ливана.

"Любое пересечение границы является нарушением суверенитета и территориальной целостности Ливана, а также нарушением резолюции СБ ООН 1701 (положившей конец израильско-ливанскому конфликту 2006 года)", - говорится в коммюнике, опубликованном во вторник ооновским миротворцами.

В UNFIL назвали развитие событий "опасным" и призвали все стороны конфликта воздержаться от действий, ведущих к нарастанию напряженности, большему насилию и кровопролитию.

"Цена следования нынешнему курсу очень высока. Необходимо защитить гражданское население, не следует подвергать ударам гражданскую инфраструктуру, необходимо уважать международное право", - отметили в UNFIL.

Представители миротворцев подтвердили, что продолжают оставаться на своих постах.

"Обеспечение безопасности миротворческих сил является первостепенной задачей, и напоминаем всем участникам конфликта о необходимости уважать это", - заявили они.

Ливан Израиль ООН
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