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МИД России решительно осудил израильское нападение на Ливан

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия осуждает сухопутную операцию Израиля на территории Ливана и призывает к немедленному прекращению боевых действий, заявило российское Министерство иностранных дел.

"Россия решительно осуждает нападение на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и заняться реальным поиском мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта", - говорится в заявлении ведомства.

Как подчеркивает МИД России, "очевидно, что такой шаг, предпринятый военно-политическим руководством Израиля вслед за убийством ряда лидеров "Хезболлы", приведет к дальнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе".

"Выражаем солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооруженной агрессии. Искренне соболезнуем родным и близким погибших", - отмечается в документе.

В ночь 1 октября Израиль начал ограниченные наземные рейды на ливанской территории, направленные на уничтожение инфраструктуры "Хезболлы" в приграничье.

Израиль Ливан МИД
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