Миссия ООН в Ливане призвала использовать оставшийся шанс на дипломатическое урегулирование

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Миссии ООН в Ливане считают, что возможность дипломатического урегулирования конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболла" все еще существует, но она крайне мала.

"Существует маленькая возможность того, что дипломатия возымеет успех, поскольку этот круг насилия не закончится добром ни для кого. Сейчас вопрос заключается в том, удастся или не удастся использовать этот шанс", - приводит агентство EFE слова специального координатора ООН по Ливану Жанин Хеннис-Пласхерт.

Она отметила, что каждая выпущенная ракета, сброшенная бомба и любая наземная атака все больше подрывает возможность прекращения огня и следование резолюциям СБ ООН. "Произошло то, чего мы боялись - удары по всему Ливану, в том числе и по его сердцу - Бейруту, пересечение "синей линии" (разделяющей Ливан и Израиль - ИФ), насилие достигло опасного уровня", - сказала Хеннис-Пласхерт.

Ранее Миротворческие силы ООН в Ливане (UNFIL) сообщили, что получили от израильтян уведомление о намерении провести ограниченную наземную операцию на ливанской территории, однако указали израильскому военному руководству на то, что любое нарушение границы станет нарушением суверенитета Ливана.

"Любое пересечение границы является нарушением суверенитета и территориальной целостности Ливана, а также нарушением резолюции СБ ООН 1701 (положившей конец израильско-ливанскому конфликту 2006 года)", - говорится в коммюнике, опубликованном во вторник ооновским миротворцами.

В UNFIL назвали развитие событий "опасным" и призвали все стороны конфликта воздержаться от действий, ведущих к нарастанию напряженности, большему насилию и кровопролитию.

"Цена следования нынешнему курсу очень высока. Необходимо защитить гражданское население, не следует подвергать ударам гражданскую инфраструктуру, необходимо уважать международное право", - отметили в UNFIL.

Представители миротворцев подтвердили, что продолжают оставаться на своих постах. "Обеспечение безопасности миротворческих сил является первостепенной задачей, и напоминаем всем участникам конфликта о необходимости уважать это", - заявили они.