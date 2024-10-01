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Израильские войска в Ливане пока не вступили в бои с "Хезболлой"

Израильские войска в Ливане пока не вступили в бои с "Хезболлой"
Фото: Ilia yefimovich/picture alliance via Getty Images

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), вошедшие в Ливан, пока что не ведут бои с отрядами движения "Хезболла", сообщает во вторник NBC со ссылкой на неназванного представителя израильских служб безопасности.

"Я могу сказать: численность войск не такая, как при масштабном наземном вторжении. Наши локальные рейды очень ограничены и по масштабам, и по зоне действий. Так что в данный момент столкновений нет", - сказал источник.

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Он пояснил, что израильские войска находятся "в шаговой доступности" от территории Израиля. Однако он не уточнил, сколько всего израильских солдат пересекло границу с Ливаном.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы".

Ранее в ЦАХАЛ заявили о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла
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