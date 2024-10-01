Спецназ Израиля за год совершил 70 рейдов в Ливан до начала там сухопутной операции

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Силы спецназначения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 7 октября 2023 года провели более 70 рейдов в Ливан против движения "Хезболла" еще до того, как военные приступили к наземной операции в приграничной полосе, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные ЦАХАЛ.

"В то время как ЦАХАЛ ранним утром официально начала наземные операции в южном Ливане, военные теперь раскрывают информацию о том, что с начала войны силы специальных операций совершили тут более 70 небольших рейдов", - отмечает издание.

По данным ЦАХАЛ, военные сумели добраться до 1 тыс. объектов "Хезболлы", некоторые из которых находились в нескольких километрах от пограничных заграждений. Военнослужащие смогли проникнуть в спрятанные в деревнях и лесах туннели и бункеры "Хезболлы", где бойцы движения хранили оружие, уничтожить значительное количество подземных ходов и других объектов движения, а также тысячи единиц вооружений.

Рейды стали возможны после того, как военные вынудили элитное подразделение движения "Силы аль-Хаджа Радвана" отойти от границы. Благодаря этому израильский спецназ мог почти незамеченным проникать через границу. При этом израильские солдаты и бойцы "Хезболлы" в прямые столкновения не вступали. На ливанской территории спецназовцы обнаружили противотанковые ракеты, ручные противотанковые гранатометы, пулеметы и штурмовые винтовки, мины и взрывчатку, минометы.

В ЦАХАЛ отметили, что 2,4 тыс. бойцов "Сил аль-Хаджа Радвана" и еще 500 других бойцов готовились атаковать Израиль из деревень на юге Ливана. Однако удары ЦАХАЛ вынудили их отойти на несколько километров назад.

В то же время израильское командование, признав рейды спецназа успешным, сочло, что для выполнения военных целей потребуется более масштабные действия ЦАХАЛ на юге Ливана, причем на этот раз военные смогут действовать менее скрытно и активнее уничтожать туннели и другую инфраструктуру "Хезболлы".

Однако, напоминает The Times of Israel, израильские военные заявляли ранее, что наступательные действия ЦАХАЛ в Ливане должны быть как можно более короткими, занять несколько недель. Командование не намерено оставлять войска на юге Ливана, но хочет усилить оборону границы и слежение за ней, не позволить "Хезболле" вернуться к границе и дать возможность правительству Ливана восстановить здесь контроль в сфере безопасности. Вместе с тем в ЦАХАЛ считают, что "Хезболла" по-прежнему сохранила ракетный потенциал.