Израиль мобилизует четыре дополнительные резервные бригады против "Хезболлы"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дополнительно мобилизует четыре резервные бригады для миссий на севере страны против "Хезболлы", сообщается во вторник в телеграм-канале армии.

"С учетом проведенной оценки ситуации ЦАХАЛ мобилизует четыре дополнительные резервные бригады для решения оперативных задач в северных районах страны", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В нем отмечается, что это позволит продолжить борьбу с "Хезболлой".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.