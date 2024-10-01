Поиск

Израиль мобилизует четыре дополнительные резервные бригады против "Хезболлы"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дополнительно мобилизует четыре резервные бригады для миссий на севере страны против "Хезболлы", сообщается во вторник в телеграм-канале армии.

"С учетом проведенной оценки ситуации ЦАХАЛ мобилизует четыре дополнительные резервные бригады для решения оперативных задач в северных районах страны", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В нем отмечается, что это позволит продолжить борьбу с "Хезболлой".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Израиль Ливан Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эрдоган заявил, что Нетаняьху нужно остановить, как остановили Гитлера

Генпрокуратура Белоруссии запретила Wildberries продавать дроны в республике

Генпрокуратура Белоруссии запретила Wildberries продавать дроны в республике

Спецназ Израиля за год совершил 70 рейдов в Ливан до начала там сухопутной операции

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские войска в Ливане пока не вступили в бои с "Хезболлой"

Израильские войска в Ливане пока не вступили в бои с "Хезболлой"

Анкара назвала рейды Израиля против "Хезболлы" попыткой вторжения в Ливан

Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD

Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" атаковала пригород Тель-Авива, хуситы - Тель-Авив и Эйлат

Литва денонсировала соглашения с Россией и Белоруссией о защите инвестиций

Столтенберг передал Рютте полномочия генсека НАТО

Столтенберг передал Рютте полномочия генсека НАТО

Экс-президент США Джимми Картер празднует свое 100-летие

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });