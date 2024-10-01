Байден поручил американским военным помочь Израилю сбивать иранские ракеты

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю на фоне запущенных из Ирана ракет. Об этом сообщают во вторник американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

"Президент Байден поручил военным США помочь израильским силам отразить иранские атаки и сбивать ракеты, которые летят в направлении Израиля", - говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о запуске иранских ракет в сторону Израиля.

По данным издания The Jerusalem Post, Иран запустил около 500 ракет.