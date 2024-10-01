Иранский корпус стражей исламской революции подтвердил запуск ракет по Израилю

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес ракетный удар по Израилю, чтобы отомстить за погибших от израильских атак, и пригрозил жестко ответить в случае ответных действий Иерусалима.

"В ответ на мученическую смерть Исмаила Хании, Хасана Насраллы и Аббаса Нилфорушана мы нанесли удар по самому сердцу оккупированных сионистами земель", - говорится в сообщении в телеграм-канале КСИР.

В нем отмечается, что Иран нанесет гораздо более мощный удар по Израилю, если Иерусалим решит ответить на эту атаку.

Издание The Jerusalem Post со ссылкой на собственные данные сообщает, что уже более 500 ракет запущено по Израилю.

Армия обороны Израиля ранее призвала жителей страны укрыться в бомбоубежищах.

Лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит этим летом во время своего визита в Иран. Тогда многие страны обвинили в его смерти Израиль. В Иерусалиме не подтверждали, но и не опровергали эти сообщения.

Бывший лидер "Хезболлы" Хасан Насралла погиб в результате израильского авиаудара по столице Ливана Бейруту. До этого о его ликвидации сообщили израильские военные.

Вместе с Насраллой был убит и бригадный генерал КСИР Аббас Нилфорушан.