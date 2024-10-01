КСИР заявил, что поразил несколько важных израильских объектов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что среди объектов, которые поразили иранские ракеты, были военная база и газовые платформы в Средиземном море.

"Иранские ракеты поразили базу сионистской армии", - сообщается в телеграм-канале КСИР.

Также отмечается, что иранским военным удалось поразить израильские газовые платформы в Средиземном море.

Израильская сторона пока не комментировала эти утверждения.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о запуске иранских ракет в сторону Израиля.

По данным издания The Jerusalem Post, Иран запустил около 500 ракет.