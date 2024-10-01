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Израильские военные заявили, что иранский ракетный удар завершен

Израильские военные заявили, что иранский ракетный удар завершен
Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные сообщают, что не видят угрозы дальнейших ракетных ударов со стороны Ирана, разрешают мирным гражданам покинуть убежища.

"После оценки ситуации было решено, что сейчас граждане могут покинуть защищенные места", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграме.

Представитель армии Даниэль Хагари, слова которого приводят The New York Times, заявил, что угроза ракетных ударов со стороны Ирана миновала.

Во вторник, 1 октября, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес ракетный удар по Израилю, чтобы отомстить за погибших от израильских атак, и пригрозил жестко ответить в случае ответных действий Иерусалима.

По данным издания The Jerusalem Post, Иран запустил около 500 ракет.

Израиль Иран КСИР
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