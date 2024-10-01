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Иран уверен, что большинство запущенных по Израилю ракет поразило цели

В израильской армии заявили, что сбили "многие ракеты", и пообещали ответ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Иранская сторона поразила большинство намеченных целей на территории Израиля в ходе ракетного удара, заявило во вторник агентство "Фарс" со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Иран поразил "более 80% целей".

При этом в Армии обороны Израиля дали другую оценку. В ЦАХАЛ указали, что "многие ракеты были перехвачены". При этом военные зафиксировали и несколько попаданий ракет по объектам.

В ЦАХАЛ также добавили, что ответят на эту иранскую атаку.

"Будут последствия. У нас есть планы. Мы будем действовать в то время и в том месте, которые выберем", - сказал пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Израиль Иран
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