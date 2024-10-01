Самолет Qatar Airways, следовавший рейсом Москва-Доха, совершил вынужденную посадку в Баку

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В связи с временным закрытием воздушного пространства над Ираном ряд международных авиакомпаний обратились в Международный аэропорт в Баку с запросом на экстренную посадку.

"Самолет Boeing 787 авиакомпании LOT Polish Airlines, выполнявший рейс Варшава-Мумбаи, успешно приземлился в бакинском аэропорту в 21:47 по местному времени (20:47 мск). По той же причине капитан самолета Boeing 787 авиакомпании Qatar Airways, выполнявшего рейс Москва-Доха, запросил вынужденную посадку в бакинском аэропорту. Воздушное судно успешно приземлилось в 21:53 (20:53 мск)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани.

Там отметили, что Международный аэропорт Гейдар Алиев способен принимать любые воздушные суда, включая крупные лайнеры типа Airbus A-380.

"Аэропорт работает в круглосуточном режиме, оперативно реагируя на запросы авиакомпаний и предоставляя все необходимые услуги для безопасного выполнения рейсов", - добавили в пресс-службе.