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Аэропорт Тегерана приостановил работу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Тегерана приостановил работу после того, как Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по Израилю, сообщают во вторник иранские СМИ.

"Пока что мы приостановили как взлеты самолетов, так и посадку (...). Ждем, когда поступит разрешение на возобновление работы", - заявил руководитель аэропорта Саид Чаландари.

Кроме того, по информации телеканала Al Jazeera после этой атаки власти Ирака и Иордании временно закрыли свое воздушное пространство.

Ранее во вторник КСИР запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Иран Израиль
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