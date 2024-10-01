Пезешкиан заявил, что удар по Израилю был нацелен на защиту интересов и граждан Ирана

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторник после пусков ракет по израильской территории заявил, что Тегеран дал "решительный ответ" на действия Израиля, сообщает агентство "Мехр".

"Основываясь на нашем законном праве, и с целью поддержания мира и безопасности Ирана и региона был дан решительный ответ на агрессию сионистского режима", - сказал Пезешкиан.

Он отметил, что "это действие было нацелено на защиту интересов и граждан Ирана".

"Нетаньяху должен знать, что Иран не подстрекатель войны. Иран решительно настроен противостоять любой угрозе", - подчеркнул президент Ирана.

По его словам, нанесенный ракетный удар - не предел военных возможностей Тегерана. "Это была только часть нашей силы", - сказал Пезешкиан.

"Не вступайте в конфликт с Ираном", - предостерег он.