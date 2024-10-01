В ХАМАС приветствовали иранский удар по Израилю

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В группировке ХАМАС заявили, что Иран осуществил "героический" ракетный удар по Израилю, сообщают во вторник ближневосточные СМИ.

"Мы поздравляем с героическим ракетным ударом, осуществленным иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) по обширным территориям на нашей оккупированной земле", - говорится в заявлении ХАМАС.

В группировке указали, что удар стал ответом на "продолжающиеся преступления против народов региона" и "в отместку за кровь героических мучеников нашей страны".

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. В ЦАХАЛ оценили количество выпушенных по Израилю ракет примерно в 180.