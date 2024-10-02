Поиск

Предвыборный штаб Харрис заявляет о победе Уолза в дебатах с кандидатом от республиканцев

Трамп и его предвыборный штаб чествуют Вэнса

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис считает, что кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Уолз выиграл дебаты у своего республиканского соперника Джей Ди Вэнса.

"Он страстно говорил о видении вице-президента насчет нового пути развития страны. И в самый критический момент всех дебатов, который наступил в их заключительной части, он встал на защиту нашей Конституции, в то время как Джей Ди Вэнс признал, что поставил Трампа во главе страны", - говорится в заявлении руководителя предвыборного штаба вице-президента Джен О'Мэлли Диллон.

По ее словам, Уолз "точно показал, почему вице-президент Харрис выбрала именно его".

В миреВэнс и Уолз на дебатах обсудили внутреннюю политику и почти не коснулись международной повесткиВэнс и Уолз на дебатах обсудили внутреннюю политику и почти не коснулись международной повесткиЧитать подробнее

Президент США Джо Байден также отреагировал на дебаты, заявив, что Уолз доказал, что у него есть все необходимое, чтобы стать вице-президентом.

"Поверьте мне, я знаю, как выглядит хороший вице-президент. Сегодняшние дебаты показали, что у моего друга Тима Уолза есть все, что нужно", - написал Байден в соцсети X.

Тем временем бывший президент Дональд Трамп заявил, что его напарник по предвыборной гонке "разгромил" противника на дебатах.

При этом Трамп в очередной раз отверг идею проведения вторых дебатов с вице-президентом Камалой Харрис. "Лживая Камала только что подала заявку на проведение еще одних дебатов, потому что они так сильно проиграли сегодня вечером", - написал Трамп в социальной сети Truth.

По его словам, он не собирается снова дебатировать с Харрис, так как уверенно лидирует в опросах общественного мнения.

"Я снова сделаю Америку великой, она (Харрис - ИФ) на это неспособна!" - заявил Трамп.

Предвыборный штаб Трампа также высоко оценил участие Вэнса в дебатах. По их мнению, он "идеально сформулировал" аргументы в пользу второй администрации Трампа.

США Дональд Трамп Тим Уолз Джей Ди Вэнс Камала Харрис Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Взрывы произошли в районе Копенгагена, где расположено посольство Израиля

Вэнс и Уолз на дебатах обсудили внутреннюю политику и почти не коснулись международной повестки

Вэнс и Уолз на дебатах обсудили внутреннюю политику и почти не коснулись международной повестки

Что случилось этой ночью: среда, 2 октября

Вэнс считает, что Израиль должен сам решать, наносить ли удары по Ирану

Вэнс считает, что Израиль должен сам решать, наносить ли удары по Ирану

Нетаньяху заявил, что Иран заплатит высокую цену за нападение на Израиль

Нетаньяху заявил, что Иран заплатит высокую цену за нападение на Израиль

Вынужденно севший в Египте самолет Red Wings вылетел обратно в Сочи

Вынужденно севший в Египте самолет Red Wings вылетел обратно в Сочи

Летевший в Дубай рейс S7 возвращается в Москву после указаний Росавиации

В ЕС осудили атаку Ирана на Израиль, опасаются риска региональной войны

В ЕС осудили атаку Ирана на Израиль, опасаются риска региональной войны

Пезешкиан заявил, что удар по Израилю был нацелен на защиту интересов и граждан Ирана

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям временно воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });