Предвыборный штаб Харрис заявляет о победе Уолза в дебатах с кандидатом от республиканцев

Трамп и его предвыборный штаб чествуют Вэнса

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис считает, что кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Уолз выиграл дебаты у своего республиканского соперника Джей Ди Вэнса.

"Он страстно говорил о видении вице-президента насчет нового пути развития страны. И в самый критический момент всех дебатов, который наступил в их заключительной части, он встал на защиту нашей Конституции, в то время как Джей Ди Вэнс признал, что поставил Трампа во главе страны", - говорится в заявлении руководителя предвыборного штаба вице-президента Джен О'Мэлли Диллон.

По ее словам, Уолз "точно показал, почему вице-президент Харрис выбрала именно его".

Президент США Джо Байден также отреагировал на дебаты, заявив, что Уолз доказал, что у него есть все необходимое, чтобы стать вице-президентом.

"Поверьте мне, я знаю, как выглядит хороший вице-президент. Сегодняшние дебаты показали, что у моего друга Тима Уолза есть все, что нужно", - написал Байден в соцсети X.

Тем временем бывший президент Дональд Трамп заявил, что его напарник по предвыборной гонке "разгромил" противника на дебатах.

При этом Трамп в очередной раз отверг идею проведения вторых дебатов с вице-президентом Камалой Харрис. "Лживая Камала только что подала заявку на проведение еще одних дебатов, потому что они так сильно проиграли сегодня вечером", - написал Трамп в социальной сети Truth.

По его словам, он не собирается снова дебатировать с Харрис, так как уверенно лидирует в опросах общественного мнения.

"Я снова сделаю Америку великой, она (Харрис - ИФ) на это неспособна!" - заявил Трамп.

Предвыборный штаб Трампа также высоко оценил участие Вэнса в дебатах. По их мнению, он "идеально сформулировал" аргументы в пользу второй администрации Трампа.