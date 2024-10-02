Вэнс и Уолз на дебатах обсудили внутреннюю политику и почти не коснулись международной повестки

Кандидат на пост вице-президента от Республиканской партии Дж. Д. Вэнс и кандидат от Демократической партии Тим Уолз участвуют в дебатах на CBS News 1 октября 2024 года в Нью-Йорке Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Кандидаты в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс и Демократической партии Тим Уолз приняли участие в первых и, вероятно, единственных дебатах перед выборами президента США.

Дебаты, которые состоялись на телеканале CBS News, были в основном сосредоточены на внутренней политике США. Кандидаты обсуждали вопросы иммиграции, абортов, экономики, политики, изменения климата.

В частности, губернатор Миннесоты Уолз отметил, что двухпартийная группа в Конгрессе работала над проектом нового законодательства, которое обеспечило бы финансирование и дополнительную безопасность на южной границе, но бывший президент Дональд Трамп призвал республиканцев проголосовать против этого.

"Дональд Трамп сказал "нет" и посоветовал им проголосовать против этого, потому что это создает проблемы для их предвыборной кампании", - сказал Уолз.

Демократ отметил, что у бывшего президента было четыре года, чтобы выполнить свои обещания, пока он был на своем посту.

"Он обещал вам, Америка, как это будет просто: "Я построю для вас большую красивую стену, и Мексика заплатит за это". Было построено менее 2% этой стены, и Мексика не заплатила ни копейки", - заявил Уолз.

Тем временем Вэнс сообщил, что "бывал на южной границе чаще", чем вице-президент Камала Харрис.

По его словам, единственное, что сделала Харрис - "отменила 94 решения администрации Дональда Трампа, которые открыли границу".

"Итак, у нас есть 20-25 млн нелегальных иммигрантов, которые находятся здесь, в стране. Что нам с ними делать? Я думаю, первое, (...) - это начинаем с криминальных мигрантов. Около миллиона из этих людей так или иначе совершили преступления в дополнение к незаконному пересечению границы. Я думаю, мы начнем с депортации этих людей", - заявил Вэнс.

При этом кандидат от республиканцев не стал уточнять, как именно он собирается осуществить депортацию.

В свою очередь, кандидат от демократов Уолз рассказал об экономических планах вице-президента Харрис, заявив, что они "действительно верят в средний класс". По его словам, Харрис намерена сделать жилье более доступным и снизить налоги.

Тем временем Вэнс утверждал, что экономический план Трампа позволит решить проблему роста стоимости жизни в первый же день его пребывания на посту президента.

Отвечая на вопрос о насилии в США с применением огнестрельного оружия, сенатор Вэнс поддержал усиление мер безопасности в школах, в то время как губернатор Миннесоты подчеркнул, что решения должны приниматься с соблюдением прав, предусмотренных Второй поправкой (гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия - ИФ).

Что касается вопроса изменения климата, Уолз подчеркнул успехи Харрис в борьбе с изменением климата и раскритиковал предыдущие комментарии Трампа о том, что этот вопрос является "мистификацией".

Вэнс же заявил, что разрушения, вызванные ураганом "Хелен", являются "невероятной, невыразимой человеческой трагедией", но не ответил прямо на вопрос о роли, которую сыграло изменение климата.

Наибольшая напряженность между участниками дебатов возникла ближе к концу, когда Уолз прямо спросил Вэнса, проиграл ли экс-президент США выборы 2020 года. Вэнс не стал давать прямого ответа. Уолз назвал это "убийственным уклонением от ответа".

Уолз также напомнил телезрителям о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Сенатор Вэнс заявил, что Трамп сказал, что протестующие должны мирно протестовать 6 января 2021 года, когда Капитолий был атакован и захвачен сторонниками Трампа.

"Он сказал, что 6 января протестующие должны мирно протестовать", - сказал Вэнс.

При этом вопросы международной политики кандидаты в вице-президенты США почти не обсуждали. Темы Украины и России не поднимались. Единственный вопрос внешней политики был посвящен ситуации между Ираном и Израилем.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии выразил мнение, что Израиль сам должен решать, наносить ли удар по Ирану.

"Это зависит от Израиля, от того, что, по его мнению, требуется для обеспечения безопасности своей страны. Мы должны поддерживать наших союзников, где бы они ни находились, когда они сражаются с плохими парнями", - заявил Вэнс.

Тем временем его соперник не стал прямо отвечать на вопрос, одобрил бы он удар Израиля по Ирану. Уолз обрушился с критикой на экс-президента США Трампа.

"Иран сейчас ближе к созданию ядерного оружия, чем был раньше, из-за неграмотного руководства Дональда Трампа", - сказал он.

В своем заключительном слове Вэнс призвал избирателей голосовать за Трампа.

"Нам нужны перемены, нам нужно новое направление, нам нужен президент, который уже делал это однажды, - и делал это хорошо. Пожалуйста, проголосуйте за Дональда Трампа", - заявил он.

В свою очередь Уолз сказал, что его напарница по предвыборной гонке "открывает нам новый путь вперед".

"Она приносит нам политику радости. Она предлагает реальные решения для среднего класса и ставит вас в центр всего этого", - сказал Уолз.