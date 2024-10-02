Lufthansa приостановила полеты в Ирак и Иорданию

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Немецкий авиаперевозчик Deutsche Lufthansa отменил рейсы в Ирак и Иорданию в среду на фоне эскалации напряженности в ближневосточном регионе.

"Ввиду сложившейся ситуации, Lufthansa Group приняла решение в качестве меры предосторожности не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака и Иордании 2 октября", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, в среду приостановлено авиасообщение рейсами Lufthansa с иорданской столицей Амманом и с иракским городом Эрбиль.

Ранее сообщалось, что Lufthansa приостановила полеты в Тегеран до 14 октября, в Тель-Авив - до 31 октября, в Бейрут - до 30 ноября.

Как сообщалось, вечером во вторник Иран нанес ракетный удар по Израилю. Израильские военные пообещали ответить на эту атаку.