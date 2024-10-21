Израиль перехватил пять беспилотников над Средиземным морем

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Израильские ВВС перехватили пять БПЛА над Средиземным морем, сообщили в Армии обороны Израиля.

Беспилотники были перехвачены до пересечения израильской границы.

Военные добавили, что "никаких опасений в связи с инцидентом с обеспечением безопасности аэропорта имени Бен Гуриона нет".

Ранее израильские СМИ сообщили, что аэропорт имени Бен Гуриона приостановил вылеты "в соответствии с распоряжением израильских служб безопасности". Затем предприятие возобновило работу в обычном режиме. Причины перерыва официально не назывались.