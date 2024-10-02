В Токио пока не работают над идеей нового премьера об азиатской версии НАТО

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Главы МИД и Минобороны Японии в среду заявили, что их ведомства на данный момент не занимаются идеями нового премьера страны Сигэру Исибы о создании азиатской версии НАТО.

"Я думаю, это идея для будущего. Сложно прямо сейчас установить механизм взаимных обязательств в сфере безопасности в Азии", - приводят западные СМИ слова министра иностранных дел Японии Такэси Иваи.

На вопрос, будет ли такой гипотетический альянс нацелен на противостояние Китаю, министр уточнил, что подобный союз не будет направлен против какой-либо конкретной страны.

В свою очередь вновь назначенный министром обороны Гэн Накатани уточнил, что перед ним такую задачу не ставили.

"Премьер, раздавая вчера инструкции, ничего не упоминал насчет изучения перспектив формирования азиатской версии НАТО или чего-то подобного", - сказал он.

Премьер Исиба считается экспертом в оборонной политике. Ранее он предлагал создать азиатскую версию НАТО, а также обновленный альянс в сфере безопасности между США и Японией. Также он хочет внести поправки в японскую конституцию, добавив в нее упоминание Сил самообороны Японии.

Ранее он также утверждал, что вступление США и других дружественных для Японии стран в альянс наподобие НАТО помогло бы удержать КНР от применения военной силы в Азии. Исиба предлагал, чтобы новый союз объединил Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности (QUAD) в составе США, Японии, Индии и Австралии, а также трехстороннее партнерство в сфере безопасности США, Японии и Южной Кореи.

Однако в минувший вторник глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что не разделяет точку зрения Исибы на этот вопрос. В сентябре помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк говорил, что тему азиатской версии НАТО обсуждать слишком рано.