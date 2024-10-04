Новый премьер Японии намерен решить территориальный спор с РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Новый премьер Японии Сигэру Исиба, выступая в пятницу с программной речью в парламенте, заявил, что хочет урегулировать территориальный спор с Россией.

"Исиба сказал, что будет добиваться решения территориального спора с Россией, хотя в отношениях стран наблюдается охлаждение", - передает агентство "Киодо".

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Между тем, в речи Исида утверждал, что ситуация в сфере безопасности вокруг Японии является "наиболее трудной и запутанной со времен Второй мировой войны". Он упомянул приписываемые РФ и КНР недавние нарушения японского воздушного пространства, разработку ракетных вооружений КНДР, и призвал кардинально усиливать оборонный потенциал Японии и расширять альянсы с дружественными Токио странами.

Он отметил, что Япония будет выстраивать более крепкие и широкие отношения с Южной Кореей. По его словам, Китай старается изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, поэтому Токио будет призывать КНР действовать более ответственно, но при этом Япония нацелена на стабильные отношения с Китаем.

Однако, напоминает "Киодо", Исиба не упомянул ранее высказанные им идеи о необходимости сформировать азиатскую версию НАТО. Также премьер не говорил о предложении пересмотреть договор с США, регулирующий присутствие американских войск на японской территории, с целью сделать этот союз более равноправным.

Премьер Исиба считается экспертом в оборонной политике. Ранее он предлагал внести поправки в японскую конституцию, добавив в нее упоминание Сил самообороны Японии. Он также утверждал, что вступление США и других дружественных для Японии стран в альянс наподобие НАТО помогло бы удержать КНР от применения военной силы в Азии. Исиба предлагал, чтобы новый союз объединил Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности (QUAD) в составе США, Японии, Индии и Австралии, а также трехстороннее партнерство в сфере безопасности США, Японии и Южной Кореи.