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ХАМАС взял на себя ответственность за нападение в Яффе

ХАМАС взял на себя ответственность за нападение в Яффе
Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Террористическая группировка ХАМАС заявила, что берет на себя ответственность за теракт в Яффе, в результате которого погибли семь человек, пишет The Times of Israel.

В ХАМАС заявили, что оба исполнителя были участниками группировки, и назвали их имена.

1 октября двое вооруженных людей открыли стрельбу в вагоне трамвая в городе Яффа, а затем продолжили стрельбу на платформе. Оба были затем застрелены. Погибли семь человек, были ранены 16.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Яффа Израиль
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