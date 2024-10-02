ХАМАС взял на себя ответственность за нападение в Яффе

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Террористическая группировка ХАМАС заявила, что берет на себя ответственность за теракт в Яффе, в результате которого погибли семь человек, пишет The Times of Israel.

В ХАМАС заявили, что оба исполнителя были участниками группировки, и назвали их имена.

1 октября двое вооруженных людей открыли стрельбу в вагоне трамвая в городе Яффа, а затем продолжили стрельбу на платформе. Оба были затем застрелены. Погибли семь человек, были ранены 16.