Израиль ответит на ракетную атаку Ирана только после консультаций с США

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Власти Израиля решили, что они ответят на иранскую ракетную атаку по территории страны, но сначала скоординируют свой ответ с США, сообщают в среду израильские СМИ со ссылкой на источники.

По данным Channel 12, власти страны хотят нанести удар по стратегическим объектам Ирана, однако они не будут этого делать, пока не обсудят ответ с американскими коллегами.

Ранее 2 октября президент США Джо Байден заявил, что выступает против идеи нанесения Израилем ударов по ядерной инфраструктуре Ирана и что обсудит с израильской стороной их ответные меры. Ранее в этот же день некоторые СМИ сообщали, что ядерные и нефтяные объекты могут стать целью ответной атаки Израиля.

Вечером 1 октября Корпус стражей Исламской революции Ирана запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.