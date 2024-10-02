Гражданка Молдавии погибла в результате теракта в Израиле

Тяжелое ранение получил гражданин Белоруссии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Гражданка Молдавии погибла в результате террористического акта накануне в Израиле, тяжело ранен гражданин Белоруссии.

"Министерство иностранных дел Республики Молдова глубоко сожалеет в связи с гибелью гражданки Молдавии в результате террористического акта в Яффо (Израиль) вечером 1 октября. МИД выражает искренние и глубочайшие соболезнования всем семьям погибших в результате кровавого теракта, жертвами которого стали семь человек и который произошел одновременно с ударом иранских баллистических ракет по Израилю", - сообщила в среду пресс-служба МИДа Молдавии.

Посольство Молдавии в Израиле "находится в постоянном контакте с местными властями и ожидает официального подтверждения личности погибшей".

"Наша дипломатическая миссия также готова оказать родственникам и близким жертвы всю необходимую консульскую помощь", - говорится в сообщении.

МИД Белоруссии в среду сообщил, что при теракте тяжело ранен гражданин этой страны 1997 года рождения.

"Посольство находится в контакте с местными компетентными властями и медицинским учреждением, в которое был госпитализирован пострадавший. Прогнозы врачей в настоящее время позитивные", - говорится в сообщении ведомства.

Там напомнили, что в связи с продолжающимся обострением обстановки сохраняет свою актуальность рекомендация МИД по возможности воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока, в первую очередь Израиль и Ливан.

"Белорусские загранучреждения продолжают работу по оказанию возможного содействия согражданам, оказавшимся в сложной ситуации. В частности, ввиду резкого ухудшения обстановки в Ливане посольством Беларуси в Сирии актуализируются списки проживающих там граждан и изучаются дополнительные возможности помощи", - проинформировали в пресс-службе МИД.

По сообщениям израильских СМИ, накануне двое террористов, вооруженных огнестрельным оружием, открыли огонь по пассажирам трамвая и по прохожим в центре Яффо. В результате были убиты семь человек, еще 16 были ранены. Среди погибших, кроме гражданки Молдавии, были граждане Грузии и Греции.