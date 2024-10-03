Лавров заявил, что тандем РФ и КНР содействует поддержанию стабильности в мире

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня, тандем Москвы и Пекина содействует поддержанию стабильности в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. С удовлетворением констатируем, что в текущих геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие демонстрирует абсолютную устойчивость, продолжая способствовать комплексному развитию наших стран", - сказал Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной 75-летию установления дипотношений с КНР.

По словам главы МИД РФ, "внешнеполитический тандем Москвы и Пекина содействует поддержанию стабильности на планете и формированию более справедливого многополярного мироустройства".

Он отметил, что Россия и Китай "сумели выстроить образцовую модель межгосударственного взаимодействия".

"Ключевое значение в нашем разноплановом сотрудничестве играет насыщенный и доверительный диалог на высшем уровне. С нетерпением ждем главу Китайской народной республики на саммит БРИКС в Казани", - добавил министр.

Со своей стороны посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй отметил, что "личная дружба и взаимное доверие между нашими лидерами является главным драйвером развития наших отношений".

Он напомнил, что лидеры РФ и КНР встречались уже 44 раза, что способствовало выводу отношений на беспрецедентно высокий уровень.