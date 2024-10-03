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Пожар в музыкальном театре в Хабаровске локализован на 4 тыс. кв. м

Пострадали три человека, госпитализирована женщина

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали пожар в Хабаровском краевом музыкальном театре на 4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России

"Пожар в Хабаровске локализован на 4 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В РоссииВ горящем театре в Хабаровске обрушилась кровля над фойеЧитать подробнее

В ведомстве добавили, что в театре находились три человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте, женщину госпитализировали.

Ранее сообщалось об обрушении в результате пожара кровли над фойе, фасада и наружной стены театра. Кроме того, взорвались четыре баллона с газом. К борьбе с огнем привлечены 60 пожарных, задействовано 15 единиц техники.

Краевое СУ СК России проводит проверку по ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Проверку также организовала прокуратура Центрального района Хабаровска, надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности в том числе при проведении ремонтных работ.

В Хабаровском краевом музыкальном театре проводился ремонт к столетию в 2026 году.

Хабаровск УК РФ МЧС России
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