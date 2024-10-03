Microsoft направит 4,3 млрд евро в инфраструктуру для облачных и ИИ-разработок в Италии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. потратит 4,3 млрд евро в течение следующих двух лет на расширение инфраструктуры для облачных и ИИ-разработок в Италии.

Как говорится в сообщении Microsoft, компания направит инвестиции на развитие инфраструктуры, поддерживающей гипермасштабируемые ЦОД для облачных вычислений и ИИ-датацентры, а также обучение более 1 млн специалистов в цифровой сфере до конца следующего года.

"Это поможет Италии максимально использовать возможности искусственного интеллекта, а также внесет свой вклад в долгосрочный экономический рост, являющийся фокусом внимания правительства страны", - отмечается в сообщении компании.

Microsoft видит рост спроса на облачные решения и ИИ-разработки в итальянских компаниях, стремящихся повысить производительность и воспользоваться преимуществами, которые предлагает ИИ.

Для Microsoft это будут крупнейшие инвестиции в Италию, говорится в ее сообщении.